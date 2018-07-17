Çimento fabrikalarının sezon ortasında zam yapması

Van Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen sektör temsilcileri, sezon başında anlaşmalar yaptıklarını belirterek, “Yapmış olduğumuz anlaşmalara göre müşterilerimize fiyat bildirdik. Bu fiyatlar üzerinden anlaşmalar yaptık. Ancak şu an bölgede bulunan Van, Muş, Kurtalan ve Doğubayazıt çimento fabrikaları bizlere zamlı fiyatlarla ürün veriyorlar. Bu durumu biz anlaşma yaptığımız müşterilerimize yansıtamıyoruz. Dolayısıyla zor bir durumla karşı karşıya kalacağız. Fabrikaların zam oranlarını sezon ortasında değil, sezon başlamadan bildirmeleri, sektörün geleceği açısından da çok önemlidir” dediler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, oda üyelerinin sorunlarının çözümü için çaba gösterdiklerini belirterek, “Başta Van Çimento Fabrikası olmak üzere bölgede bulunan diğer çimento fabrikası yetkilileri ile görüşeceğiz. Üyelerimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Van Çimento Fabrikası da bizim üyemiz. Dolayısıyla buradaki üyelerimiz ve çimento fabrikası yetkililerinin görüşmesini ve makul seviyede iki tarafı da mağdur etmeyecek bir sonuç olması için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, inşaat sektörünün çok hassas ve kırılgan bir sektör olduğunu belirterek, “Kısa yaz sezonunda çalışan inşaat sektörü böylesi sorunlarla karşı karşıya kaldığında, sektör temsilcileri mağdur oluyor. Bunun önüne geçmek için kentte bulunan sektör temsilcilerimizin sorunlarını yakından takip ediyoruz. Bugün bizimle görüşmeye gelen beton santralleri ve yapsatçılardan oluşan heyetle görüştük. Van Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı ile de görüştük. İnşallah tarafları mağdur etmeyecek bir sonuç ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.