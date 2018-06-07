Çin Büyükelçisi Yu Hongyang VAN TSO’da

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yönetim kurulu üyeleri Şefik Eren ve Veysel Parin, meclis üyeleri Müslüm Erbay, Uğur Demiroğlu, Burak Gültepe, Eren Görsel Görmen ve Temel Kaptaner, Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Sezer Bayramoğlu, Oğuz Yörük, Van Mermer CEO’su Musa Cevadi’nin hazır olduğu görüşmede, Çinli iş adamları ile ikili görüşmeler yapıldı. Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van’ın çevresindeki illerin çekim merkezi olduğunu belirterek, “Yatırım için uygun bir ortam var. Ayrıca coğrafi olarak da bakir bölgeyiz. İran’a sınır kenti olmamız, ilimizi yatırımlar açısından cazip hale getiriyor. Van sahip olduğu potansiyelleri ile özellikle Çinli iş adamları için önemli yatırım merkezi olabilecek bir il” ifadesini kullandı.

Van TSO Meclis Üyesi Müslüm Erbay ise, Van’ın yer altı ve yer üstü varlıkları ile çok önemli bir yatırım merkezi olduğunu belirterek, “Perlit, ponza ve çinko varlıklarımız işlenmeye hazırdır. Daha önce Çinli firmalarla görüşmeler yaptık. Büyükelçinin ziyareti ile Çinli firmaların buralara ilgisini bekliyoruz” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang da, Van’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Van coğrafyasında önemli bir kent. Bunun bilincindeyiz. Yanımızda bulunan Çinli iş adamları ile bu kentte yatırım olanaklarını görmek üzere bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Biz bu bölgenin yatırıma ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Çinli ve Türk iş adamlarının ortaklıkları iki ülke ticaretine de olumlu yansıyacaktır. Daha önce 15 yıl İran’da bulundum. Dolayısı ile Van’ın İran için önemli bir kent olduğunu biliyorum. Bizde bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Bundan sonra buraya daha sık gelmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çeliktaş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’a ziyareti anısına plaket takdim etti.