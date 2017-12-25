Cinayet şüphelisi çay içerken yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari’nin Geçitli köyünde arazi ve mera anlaşmazlığı yüzünden F.D. isimli kişinin silahla öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan ve aynı zamanda PKK/KCK’lı olduğu ifade edilen şüpheli R.K.’nın, Van’daki akrabalarını ziyarete geleceğinin bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sokak ve istihbari çalışmalar sonucu R.K.’nın İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir çay ocağında olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, 22 Aralık 2017 günü saat 15.30 sıralarında yapılan operasyonda A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli R.K.’yı gözaltına aldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli R.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.