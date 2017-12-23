CMC Van’da çağrı merkezi kurdu

CMC Türkiye Van’da kurduğu çağrı merkezi ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Elite World Van Hotelde düzenlenen basın toplantısına CMC Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan vekili Yavuz Karaman, Van TSO yönetim kurulu üyeleri, iş adamı Osman Halitoğulları, ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. Burada bir konuşma yapan CMC Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van’da kurulan çağrı merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Van’ın şartlarını çağrı merkezi için uygun gördükleri için yatırım yaptıklarını belirten Aydın, “Türkiye’de birçok ili değerlendirdik ve Van, farklı boyutlarda öne çıktı. Van’ı değerlendirirken birçok kritere baktık. Bu kriterlerin tamamı bize burada iş yapmamızın cazip olduğunu gösterdi” dedi.

CMC Türkiye olarak yabancı bir fon yatırımı olduklarını ifade eden Aydın, “Biz sadece çağrı merkezi şirketi değiliz. Aynı zamanda iş süreçlerinin dış kaynak kullanımı ile de ilgiliyiz. Sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirme, doküman işlemle, süreçlerin işlenmesi, operasyonel süreçlerin yapılması ve dolayısıyla sadece çağrı merkezi odaklı değil, büyün süreçleri müşterilerimiz için yönetiyoruz. Bunun için de hem teknolojiye hem de insana yatırım yapıyoruz. Burası aslında bir okul gibidir. Aynı zamanda kalifiye eleman da yetiştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Van Valiliği başta olmak üzere Van milletvekillerinin, Ticaret ve Sanayi Odasının desteği ile daha da cesaretlendiklerini dile getiren Aydın, kendilerinde bu desteğin bundan sonra da süreceği inancı doğduğunu söyledi. İlk etapta 500 kişinin çalışacağı çağrı merkezinde hedeflerinin 2018 yılı sonuna kadar bin kişi olduğunu vurgulayan Aydın, “İlk aşamada 500 kişilik bir yer açtık. Şu anda bunun 350’ye yakını dolu. 2 tane projeyle açtık. Bir tanesi çok büyük bir telefon operatörü, bir tanesi de bir internet şirketi. Bu projeye biz çok inanıyoruz. Teknolojik şirketlerin süreçlerini yönetmeyi çok istiyoruz. İki tane yeni müşterimizi de önümüzdeki ayda buraya getireceğiz. Şubat ayında 500 kişiye ulaştıracağız. Hedefimiz 2018 sonunda bin kişiye ulaşmak, sonrasında da bunu 2 binli rakamlara çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan vekili Yavuz Karaman ise iş adamı Osman Halitoğlullarının çabaları ve gayretleri sonucu böyle bir yatırımın Van’a kazandırıldığını belirterek, "CMC’nin ilimizde yatırım yapması bizler için çok kıymetli ve değerlidir. CMC ile ilk görüşmelerimizde bu yatırımın Van için önemini biliyorduk ve tüm imkânlarımızı kendilerine sunduk sunmaya da devam edeceğiz. CMC’nin Van da olması; kentimize istihdam sağlamasının yanında ilimizin marka değerine de büyük katkı sağlamıştır. İnanıyoruz ki bu denli uluslararası bir firmanın ilimiz de yaptığı yatırım, ilimize ulusal ve uluslar arası yatırımların gelmesine vesile olacaktır. Bu kapsamda bu yatırımların ilimize gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İş adamı Osman Halitoğulları’nın kısa bir konuşma yaptığı toplantı soru cevap ile sona erdi.