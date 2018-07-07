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07 Temmuz 2018 11:26

Çocuklar ve gençler geleceğe İpekyolu’ndan bakıyor

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı (ÇGMDP) sonuçlarını açıkladı.

Çocuklar ve gençler geleceğe İpekyolu’ndan bakıyor

07 Temmuz 2018 11:26


İpekyolu Belediyesinin paydaşları ile yaptığı başvurular sonucunda 2 projeye destek verilmesi DAKA yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Buna göre, belediyenin paydaş olduğu ve aşağıda detayları belirtilen projeler DAKA’dan 2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı (ÇGMDP) çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Destek alacak projeler şöyle:


Proje adı: Kodlavan


Proje paydaşı: İpekyolu Belediyesi-İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.


Proje adı: Dijital İpekyolu atölyesi geleceği kodlayan 65 Vanlı. Proje paydaşı: İpekyolu Belediyesi-Türkiye Bilişim Derneği.


Konu hakkında İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin eğitim-öğretiminde bilimin yadsınamaz yerinin olduğu bilinciyle, bilim ve teknolojik projelere verdiği önemi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettirecektir” denildi.




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