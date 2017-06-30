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30 Haziran 2017 13:26

Çocuklardan park talebi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki 7 kafadar çocuk, mahallelerine park yapılması için Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ile görüştüler.

Çocuklardan park talebi

30 Haziran 2017 13:26


Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden 4 ile 8 yaş grubundaki 7 çocuk, mahallelerinde park yapılması için Çaldıran Belediyesine geldiler. Aralarında üç kişilik temsilci seçen çocuklar, makama geçerek Tekin Dundar ile bir biraya geldiler. Bayramlık şeker ikram edilen ve dağıtılan oyuncaklardan alan çocuklar, mahallelerinde park olmadığı için Bayazit Mahallesi’ndeki parkta oynamak istediklerini, ancak o mahallenin çocuklarıyla anlaşamadıklarını ifade ettiler.


Mahallelerine park yapılmasını isteyen çocukları tebessüm ve şaşkınlıkla dinleyen Dundar, çocuklara oynamaları için mahallelerine park yapma sözü verdi. Verilen sözden dolayı mutlu olan çocuklar, daha sonra belediyeden ayrıldılar.




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