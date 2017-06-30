Çocuklardan park talebi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden 4 ile 8 yaş grubundaki 7 çocuk, mahallelerinde park yapılması için Çaldıran Belediyesine geldiler. Aralarında üç kişilik temsilci seçen çocuklar, makama geçerek Tekin Dundar ile bir biraya geldiler. Bayramlık şeker ikram edilen ve dağıtılan oyuncaklardan alan çocuklar, mahallelerinde park olmadığı için Bayazit Mahallesi’ndeki parkta oynamak istediklerini, ancak o mahallenin çocuklarıyla anlaşamadıklarını ifade ettiler.

Mahallelerine park yapılmasını isteyen çocukları tebessüm ve şaşkınlıkla dinleyen Dundar, çocuklara oynamaları için mahallelerine park yapma sözü verdi. Verilen sözden dolayı mutlu olan çocuklar, daha sonra belediyeden ayrıldılar.