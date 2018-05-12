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12 Mayıs 2018 10:50

Çocuklardan, Van’ın tanıtımı için klip

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından ortaklaşa koordine edilen ‘Mavi Gezegen’ projesinin galası yapıldı.

Çocuklardan, Van’ın tanıtımı için klip

12 Mayıs 2018 10:50


Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleşen galada açılış konuşmasını yapan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, programın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “Özellikle özel öğrencilerimizin bu programı gerçekleştirmeleri babında çok anlamlı ve güzel bir çalışma olarak takdir ediyorum” dedi.


İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birçok kamu kurum ve kuruluşla iş birliği protokolleri imzaladıklarını dile getiren Yavuzer, bunlardan bir tanesinin de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olduğunu dile getirerek, “Ben Van’ın tanıtımına, kültürüne, değerine değer kattığı için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


İl Kütür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ ise ‘Mavi Gezegen’ klibinin; çocukların kendilerine güveni açısından, sosyal sorumluluk projesi anlamında önemli bir klip olduğunu ifade ederek, “Ben klibin içerisinde olan, görev alan, destek veren herkese teşekkür ediyor, özellikle klipte yer alan tüm çocukları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Bilsem öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam eden program ‘Mavi Gezegen’ klibinin sunulması ve plaket takdimi ile sona erdi.


Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.




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