Coğrafi işaret tartışması

Yöresel ürünlerin coğrafi tescil işlemlerinin yapılması yönünde yaklaşık 7 yıldır çalışmalar yapıldığı belirtilirken, özellikle Van kahvaltısının bu kapsamda ele alınamayacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada; “Van kahvaltısı birden fazla üründen oluşan bir öğün türü olması nedeniyle coğrafi işaret tescilinin yapılması mümkün değildir. Bu yönde yapılan tüm başvurular ret edilmiştir. Bu nedenle Van kahvaltısına ilişkin ‘Garanti Markası’ başvurusu Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılmış ve 13 Ocak 2014 tarihinde tescil edilmiştir. Garanti markası, farklı işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, coğrafi kaynaklarını ayırt edici işarettir. Garanti markasının temel özelliği, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Van kahvaltısı garanti markası tescili çerçevesinde yönetmelik yayınlanmıştır. Van kahvaltısı garanti markasının yanlış kullanılması veya kullanmayı hak etmediği halde kullanılması durumunda 556 Sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır” denildi.

Denetimler ve tespitler konusunda da yapılan açıklamada; “Van kahvaltısı adını kullanan işletmelerin tespitine ilişkin odamız tarafından TOBB nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. TOBB tarafından tüm oda ve borsalara yazı yazılmış ve Van kahvaltısı unvanını kullanan işletmelerin Van TSO’ya bildirilmesi talimatı verilmiştir. Bu talimat çerçevesinde oda ve borsalar tarafından duyurular yapılmıştır. Yine Türkiye’de 81 ilin belediye başkanlıklarına yazı yazılarak Van kahvaltısı unvanını kullanan işletmelerin Van kahvaltısı garanti belgesi kullanım izni almaları konusunda uyarılmaları ve odamıza başvurmaları konusunda yazı yazılmıştır. Ayrıca yeni açılacak işletmelerin ruhsatlandırma işlemlerinde bu belgenin zorunlu kılınması talebimiz iletilmiştir. Bazı belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılmış ve tutanaklar tutulmuştur. Belge almadığı halde bu unvanı kullanan bazı işletmeler tabela unvanlarını değiştirmişlerdir. İzinsiz kullanan işletmeler hakkında hukuki süreç devam etmektedir. Bununla birlikte ilimizle özdeşleştiği ifade edilen bazı ürünlerin coğrafi işaret tescillerinin yapılması konusunda son 7 yıl içinde çalışmalar yapıldığı, ancak birçok ürünün tescil için yeterli olmadığı belirtildi. Coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunacak gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşlara gerekli destek verilecek” ifadeleri kullanıldı.