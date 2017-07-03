Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:13

Çölyak hastası çocukların beklediği doktor göreve başladı

Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr.

Çölyak hastası çocukların beklediği doktor göreve başladı

03 Temmuz 2017 17:13

Dr. Heybet Semur, kentte bulunmayan ve özellikle ‘çölyak’ hastaları tarafından beklenen Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülay Işıldak’ı polikliniğinde ziyaret etti.


Van’a atanan Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülay Işıldak, bugün göreve başlayarak hasta kabul etti. Genel Sekreter Semur da beraberindeki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özlem Yazıcıoğlu ile Dr. Gülay Işıldak’ı polikliniğinde ziyaret etti. Burada konuşan Semur, çok nadir bulunan branşlardan artık Van ve bölgeye hizmet vermek üzere atamaların yapıldığını belirterek, “Bu durumdan gerek biz idareciler, Van halkı, bölge halkı ve gerekse hastalarımız çok memnun. Bugün burada özellikle yan dal branşlardan biri olan çocuk gastroenteroloji polikliniğimizdeyiz. Yeni atanan ve görevinin başında olan doktorumuza hoş geldiniz diyerek, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlık Bakanlığımız hasta ve hasta memnuniyetini ön planda tutan bir Bakanlıktır. Dolayısıyla dileğimiz, doktorumuzun da icra ettiği mesleği ve Van’ı sevebilmesi ve burada kaldığı süre zarfında kendisine ihtiyacı olan birçok hastasına hayırlı hizmetler sunabilmesidir. Van halkı bunu hak eden ve doktorunun kıymetini bilen bir ilimizdir. Ülkemizde insan ve insan sağlığının söz konusu olduğu her yer bizim için eşittir. Allah hepimize çalışma gücü ve azmi versin. Tekrardan hoş geldiniz. Gelişiniz Van ve Van sağlığına hayırlı olsun’’ dedi.


Ziyaretten oldukça memnun kaldığını ifade eden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülay Işıldak, herkese teşekkür ederek görevine başladı.


3 yıldır çölyak tanısı konulan küçük hasta Rengin Eldemir, uzun zamandır beklediği doktorunu polikliniğinde çiçeklerle karşılayarak ‘hoş geldiniz’ dedi. Küçük hasta Rengin ve ailesi, doktor bir süre sohbet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!