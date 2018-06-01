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01 Haziran 2018 15:21

Çöp poşetinden tasarladıkları cübbelerle mezun oldular

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu kursiyerleri, çöp poşetleriyle tasarladıkları cübbeleri giyerek mezuniyet sevinci yaşadılar.

Çöp poşetinden tasarladıkları cübbelerle mezun oldular

01 Haziran 2018 15:21


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda verilen 7’nci dönem okuma yazma kursu sona erdi. Anaokulu Öğretmeni Nursel Poyraz tarafından verilen kursun ardından öğrenciler, çöp poşetlerinden tasarladıkları cübbeleri giyerken, atık malzemelerden yaptıkları kepleri ise havaya fırlattı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Anaokulu Öğretmeni Nursel Poyraz, yaş aralıkları değişen kursiyerlerin daha önce mezun olurken cübbe giyip kep atmak istediklerini ifade ederek, “Kursiyerlerimiz, televizyonda gördükleri gibi cübbe giyip kep atmak istediklerini talep edince, bende çöp poşetlerinden ve atık malzemelerden kep ve cübbe tasarlayıp, kursiyerlerin isteklerini yerine getirdim. Çok mutlu oldular. Onların bu mutluluğu bizleri de mutlu etti. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.


İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser ve öğretmenleri Nursel Poyraz ile birlikte tasarladıkları kep ve cübbelerle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ü makamında ziyaret eden kursiyerler, burada düzenlenen törenle keplerini havaya attılar.


Kaymakam ve Başkan Vekili Cemil Öztürk; kursiyer ve öğretmenlerin bu azim ve çabalarından dolayı kendileriyle gurur duyduğunu belirterek, hediye çeki verdi.




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