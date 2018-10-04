Çöplükte bulunan ‘Dost', şimdi görme engellilere rehber oldu

Van'da tellere bağlı vaziyette çuvala konulup çöp konteynerine atılarak ölüme terk edilen ‘Dost' isimli köpek, görme engellilere rehber oldu.

Van-Özalp karayolunda bulunan vahşi çöp depolama alanında İpekyolu Belediyesi temizlik ekiplerince çöp konteyneri içerisinde fark edilen köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde koruma altına alınmıştı. Burada veteriner hekimler gözetiminde tedavisi tamamlanan köpek, İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisine teslim edildi.

Engelsiz yaşam akademisindeki görevliler, hayvanın dostça davranışlarından yola çıkarak ‘Dost' adını verdikleri köpeği, görme engelliler için rehber olarak eğitti. Akademide eğitim gören görme engelli kursiyerlere rehberlik eden Dost, engelli şeridini takip ederek park içinde gezintiye çıkıyor. Akademiye ilk geldiğinde insanlara uzak olan Dost, şimdilerde insanlara karşı dost canlısı oldu.

İHA muhabirine konuşan Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmiş, Dost'a verdikleri eğitim sayesinde hayvanın görme engelli kursiyerlere rehberlik ettiğini belirtti. İnsanlardan korktuğu için kendi başına hareket edemeyen hayvanın, artık serbest bir şekilde hareket ettiğine dikkat çeken Müdür Durmiş, “Dost'a sadece yürünebilecek alanlarda, görme engellilerin takip şeridi üzerinde yürüme eğitimi verdik. Bu eğitimi vermek kolay olmadı. İlk aşamada görme engelli kursiyerlerimizle birkaç denemesini yaptık. Akademinin bahçesi içerisinde görme engelli kursiyerlerimizi çok rahat bir şekilde gezdirebiliyor” dedi.

Dost'un insanlara karşı özgüven sorunu olduğu ve daha sonra akademide gördüğü sevgi dolayısıyla insan canlısı olduğunu dile getiren Durmiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dost ilk geldiği günden bu yana çok büyük değişimlerden geçti. İlk geldiğinde bir ay boyunca hiçbir şey yememişti ve bu yüzden insanlara karşı ciddi bir özgüven sorunu vardı. İnsanlara yaklaşmıyordu, kaçıyordu, yürümek istemiyordu. Hayata küsmüş bir durumdaydı. Dost gayet insan canlısı bir şekilde burada hayatını sürdürüyor.”

Akademinin bahçesinde ‘Dost' ile gezdiklerini ifade eden Serdar Çakıcı isimli görme engelli kursiyer ise Dost'un kendisinin gözü, eli, kolu olduğunu dile getirdi.