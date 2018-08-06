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06 Ağustos 2018 15:44

Çukura düşen buzağı itfaiye kurtardı

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesinde çukura düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çukura düşen buzağı itfaiye kurtardı

06 Ağustos 2018 15:44


Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesinde kırsal alanda otlanan buzağı, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü. Buzağının sahibi Y.S. isimli vatandaş kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura inen bir itfaiye eri, buzağı halatla bağladı. Daha sonra yavru hayvan, ekipler tarafından çukurdan çıkartıldı. Çukurdan başarıyla kurtarılan yavru hayvan sahibine teslim edildi. Buzağın sahibi, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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