Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’a geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’a geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van’a geliyor

13 Haziran 2018 13:59


Açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 19 Haziran Salı Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’a geleceğini ve saat 13.30’da Beşyol Meydanı’na halka hitap edeceğini söyledi. Başkan Türkmenoğlu, bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirtilen tarihte Van’da olacağını vurguladı. Türkmenoğlu, 3 ay içerisinde Van’ın 2 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 1 kez de Başbakan Binali Yıldırım ve onlarca bakan tarafından ziyaret edildiğini hatırlatarak, "Van’ın, gerçekleştirilen bu ziyaretlerle hükümetimiz tarafından çok büyük bir öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir. Van yine kendisine yakışanı yapacak ve büyük bir coşku ile 24 Haziran seçimleri öncesi kentimizi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımızı bağrına basacaktır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç