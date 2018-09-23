Cumhurbaşkanlığından aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca Van'da öğle namazının ardından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, tarifi özel olarak gönderilen ve Van Valiliğince hazırlanan aşure, Hazreti Ömer Camisinde kılınan öğle namazının ardından cami avlusunda vatandaşa ikram edildi. Dağıtım öncesi konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, "Muharrem ayı vesilesiyle Cumhurbaşkanımızın sizlere, Van halkına en kalbi muhabbetleriyle aşure ikramını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını, iyi niyet dileklerini iletiyoruz" dedi.

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın dua okumasıyla son bulan aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkanları, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.