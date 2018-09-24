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Cumhurbaşkanlığından YYÜ'de aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) aşure ikramı yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, tarifi özel olarak gönderilen ve YYÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan aşure, üniversite personeli ile öğrencilere dağıtıldı. Aşure ikramında bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Muharrem ayı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aşurelerin hazırlandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın size selamlarıyla aşure ikramını yapıyoruz. Muharrem ayınızı kutluyoruz" dedi.


Yemekhanede yapılan aşure ikramına rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Demirel ve Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, SKSD Daire Başkanı Kemal Demir, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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