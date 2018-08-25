Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda sancak devir teslim töreni

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen sancak devir teslim törenine Hakkari Valisi Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, tayini çıkan Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Şemdinli 34.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Toprak’ın Mehmetçiği selamlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tayini çıkan Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve göreve yeni başlayacak olan Tuğgeneral Muammer Alper’in öz geçmişleri okundu. Daha sonra Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç görevini yeni atanan Tuğgeneral Muammer Alper’e devretti. Gerçekleşen Sancak Devir Teslim Töreni’nin ardından Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel tarafından Tuğgeneral Emre Tayanç’a komutanlık forsu verildi. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel’in konuşmasının ardından Vali Toprak, askeri birlikleri selamladı. Komando andı ve askeri birliklerinin geçiş töreninden sonra tören verilen kokteyl ile sona erdi. Vali Toprak, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde de yapılan sancak devir teslim törenlerine de katıldı.