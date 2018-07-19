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19 Temmuz 2018 10:01

Dağcıların 5 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nda karlı pekmez keyfi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na çıkan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, dağın zirvesinde biriken temiz kar ile pekmez yemenin keyfini çıkardılar.

Dağcıların 5 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nda karlı pekmez keyfi

19 Temmuz 2018 10:01


Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava, başta dağcılar olmak üzere vatandaşların yüksek kesimlerde yönlenmesine neden oluyor. Bölgede yaygın olan karla birlikte pekmez kültürü yöre halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı eteklerinde halen erimeyen karlar, karlı pekmez tiryakilerinin uğrak yerlerinin başında geliyor. Süphan Dağı eteklerindeki temiz karla pekmezin zirvede yenmesi ise farklı bir lezzet oluşturur. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, etkinlikleri çerçevesinde yanlarında götürdükleri pekmezi Süphan Dağı zirvesinde kara bulayarak zirvede karlı pekmezin tadına vardılar.


Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Süphan Dağı tırmanışın çök güzel geçtiğini, bu güzelliğin yanında ise karla birlikte pekmezin daha da güzel olduğunu söylediler. Şehir merkezlerinde hava oldukça sıcak olduğunu belirten dağcılar, bir nebze de olsa burada serin havanın ve karın tadını çıkarmaya çalıştıklarını ifade ettiler.




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