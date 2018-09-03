DAKA desteğiyle Van’da ‘Siber Güvenlik’ eğitimi

DAKA’da düzenlenen ve 3 ila 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitime 28 ilden katılım oldu. PRISMA CSI’dan Mehmet Caner Köroğlu ve Hakan Eryavuz tarafından verilecek eğitimlerde; ‘Siber güvenlik ve ihlalleri nedir? Nasıl müdahale edilir?’, ‘Network güvenliği için temel TCP/IP bilgisi’, ‘Kali Linux ile ön hazırlık’, ‘Güvenlik duvarları kavramları’ ve ‘Saldırı tespit ve engelleme sistemleri’ konularında kursiyerlere bilgiler sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Bilişimciler Derneği Tanıtım ve Medya Sorumlusu Sefa Kaya, 6 gün sürecek eğitime gerek Van’dan gerekse il dışından olan katılımın sevindirici olduğunu söyledi. Teknolojinin yoğun yaşandığı bu zamanda siber güvenliğin önemine değinen Kaya, “Siber güvenlik, insanların kendi kişisel verilerini korumalarıdır. Günümüzde hemen hemen herkesin bir mobil telefonu var. Mobil telefondaki verileri ya da şahsi web sitesini nasıl koruyabiliriz? Buna karşı yapılan saldırılara nasıl önlem alabiliriz? Gibi birçok önemli konuda vatandaşlarımıza teknik açıdan bilgiler sunacağız” dedi.

Van’da böyle bir eğitim düzenleyerek ayrıca kültür dayanışmasına katkı sağladıklarını ifade eden Kaya, “İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere eğitimimize 28 ilden katılım var. Bu anlamda eğitimimiz bir yandan da bir kültür dayanışmasıdır. Çünkü Van’a gelen insanlar, hem ilimizi tanıyacak hem de ilerde belki Van’a yatırım yapma noktasında çalışma başlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda ilk üçe girenlere plaket sunulacağını da sözlerine ekleyen Kaya, “Ben bu kapsamda öncelikle bize desteklerini esirgemeyen DAKA’ya, PRISMA CSI’dan Mehmet Caner Köroğlu ve Hakan Eryavuz’a teşekkür ediyorum. Biz doğunun incisi için teknoloji adına neler yapabiliriz adı altında icraat gösteren ‘Sevdamız Van, işimiz bilişim’ sloganıyla yola çıkmış genç bilişimciler olarak, Van için el ele veriyor ve her şey Van için diyoruz” şeklinde konuştu.