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DAKA'dan bölge turizmine İran dopingi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 9.

Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı etkinlikleri kapsamında İran'ın önde gelen turizm sektörü temsilcilerini ağırlıyor.


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde kurulan İran Masası, 9. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı etkinlikleri kapsamında İran'ın sınıra yakın şehirlerinin önde gelen turizm sektörü temsilcileri için 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında bir program uygulayacak. Konu hakkında açıklama yapan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA'nın İran Masası çalışmaları kapsamında hazırladığı programa; Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinden 70'e yakın turizm sektörü temsilcisi ve İran'ın Kermanşah, Urumiye ve Senendec şehirlerinden 60 kişilik acente ve sektör temsilcisinin katılacağını, bu program vesilesiyle İran ile bölgemizdeki sektör temsilcileri arasında işbirliği, irtibat kurma ve tecrübe paylaşımı sağlanacağını söyledi.


Heyet, program kapsamında 27 Eylül 2018 tarihinde fuar açılışına katılım sağladıktan sonra sektör temsilcileri arasında ikili işbirliği toplantılarını gerçekleştirecek ve Van'daki konaklama tesislerinde incelemelerde bulunacak. Van'ın tarihi ve turistik değerlerinin tanıtıldığı bir günlük sosyal programı takiben heyet, 30 Eylül 2018 tarihinde Van'dan ayrılacak.

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