DAKA'dan Çukurca tahini için ‘coğrafi işaret' girişimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkâri Yatırım Destek Ofisi, Çukurca tahininin koruma altına alınması ve ‘coğrafi işaret tescil belgesi' alması için çalışmalara başladı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'yı makamında ziyaret ederek DAKA destekleri hakkında bilgi veren DAKA Hakkâri Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çukurca tahini ‘coğrafi işaret tescil belgesi' başvurusu için dosya hazırlayacaklarını ifade eden Turğay, kaymakamlığın ‘Zap' markasıyla ilgili tescil çalışmaları olduğunu ve bunun tüm Çukurca ürünlerinde kullanılacağını kaydetti.

DAKA desteğiyle Çukurca tahini koruma altına alınıyor

Daha önce de Türk Patent ve Marka Kurumu Hakkari Bilgi ve Doküman Birimi olarak Çukurca'da hem bilgilendirme yaptıklarını hem de broşür dağıttıklarını dile getiren Hilal Turğay, “Coğrafi işaret tescili için de kendileriyle işbirliği yaparak başvuru dosyasını hazırlayacağız. Çukurca tahininin üretim süreçlerini ve ürünün ayırt edici özelliklerini geleneksel üretim metoduna uygun olarak kayıt altına alacağız. Böylelikle Çukurca tahini koruma altına alınarak hem geleneksel üretim metodu ile üretici ve tüketici korunacak hem de ekonomik katma değeri artacak” dedi.

Çukurca tahini nasıl yapılıyor?

Çukurca ilçesinde yetişen ve yıllık yaklaşık 8 ton rekolteye sahip susam, köylüler tarafından tokmakla dövülerek ayrıldıktan sonra yıkanıyor. Akabinde taş fırında kavrulan susam, tarihi su değirmeninde çekilerek doğal tahin haline getiriliyor.