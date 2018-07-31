DAKA’dan ‘R Programlama Dili ile İstatistiksel Veri Analizi’ eğitimi

DAKA’nın finansmanını sağladığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü tarafından verilen ’R Programlama Dili ile İstatistiksel Veri Analizi’ eğitiminde katılımcılar, 2018 Yılı Mali Destek Programları hakkında bilgilendirildi. Veri Analiz Danışmanı Hamit Can Sarıhanlı tarafından 10 gün sürecek olan eğitimde katılımcılar, ayrıca bölge düzeyinde istatiksel veri üretme ve analiz yapma konusunda da uygulamalı eğitim alacak.

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, faaliyet alanlarıyla ilgili her yıl eğitim programı düzenlediklerini ve bu kapsamda DAKA’nın teknik destek programlarından yararlandıklarını belirtti. Proje sayesinde teknik personellerinin birden fazla istatistik programına aşina olacağını ifade eden Coşğun, “Kurumsal olarak biz personelimizin gelişimine, eğitimine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda kendi faaliyet alanımızla ilgili her yıl eğitimler düzenliyoruz. Bu konuda DAKA’nın teknik destek programlarından yararlanıyoruz. Daha önce ileri Word, Excel eğitimleri aldık. Proje hazırlama ve kişisel gelişim noktasında eğitimler aldık. Bu yıl da ‘R Programlama Dili ile İstatistiksel Veri Analizi’ eğitimi almaya karar verdik. Bu sayede personelimiz birden fazla istatistik programına aşina olacaktır. Bu nedenle 10 günlük bir eğitim programı tertipledik. Ben bu vesileyle DAKA’ya teşekkür ederim” dedi.

TUİK Van Bölge Müdürlüğü Bilgi İşlem Sorumlusu Nezir Kadah ise projeyi DAKA finansörlüğünde yürüttüklerini belirterek, “R Programlama Dili ile İstatistiksel Veri Analizi konusunda yetkinlik kazanmayı düşünüyoruz. Bu eğitimlerimiz 10 gün sürecektir. Daha önce bir ara yüz üzerinde çalışıyorduk. Bu kez yazılım ve algoritmalar ile ilgili örnekler çözmeyi düşünüyoruz. Kendi web sitemizde sürekli istatistik yayınlıyoruz. Bunun dışında da bölgesel, kamu kurumları ve ya üniversiteler bizden veri istediklerinde o çalışmayı üretmesek bile bu yazılımlar vasıtasıyla yeni analizler yapabileceğiz” diye konuştu.