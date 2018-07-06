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06 Temmuz 2018 09:45

DAKA’nın ÇGMDP sonuçları açıklandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı (ÇGMDP) sonuçları açıklandı.

DAKA’nın ÇGMDP sonuçları açıklandı

06 Temmuz 2018 09:45


Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de faaliyet gösteren DAKA’dan yapılan açıklamada, ajans tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı (ÇGMDP) proje başvuru sonuçlarının 5 Temmuz 2018 tarihli yönetim kurulu onayıyla açıklandığı belirtildi. Açıklamada; Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları’, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Eğitim ile Şekillenen Gelecekler’, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Çocuklar ve Gençlerle Geleceği Tasarlamak’, Van İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Kodlavan’, Türkiye Bilişim Derneğinin ‘Dijital İpekyolu Atölyesi Geleceği Kodlayan 65 Vanlı’, Tuşba Kaymakamlığının ‘Tuşba Kent Tiyatrosu’, Edremit Kaymakamlığının ‘Mikrodan Makroya Dünyamız ve Evren’, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneğinin ‘Engelleri Hep Birlikte Aşıyoruz’, Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü’, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ‘Gençler İçin Mesleki Eğitim Merkezi’ projelerinin destek almaya hak kazandığı bildirildi.




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