DAKA’nın desteğiyle Van OSB’nin yolları yenilenecek

DAKA’nın ‘2018 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ kapsamında “Van OSB Yol Altyapısının Güçlendirilmesi ve Sıcak Asfalt İle Yenileme” projesinin imza töreni Van Valiliğinde yapıldı. DAKA, Van OSB ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilecek olan ve toplam maliyeti 5 milyon 401 bin 802 TL olan proje kapsamında OSB’nin 1. ile 2. etapta bulunan 7 bin 222 metre uzunluğundaki 11 adet yolu, sıcak asfaltla yenilenecek. İmza töreninde bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yapılan işbirliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Van OSB, DAKA ve Büyükşehir Belediyesi olarak OSB içerisinde yaklaşık 7 kilometrelik yolu sıcak asfalt uygulaması ile yenileyeceklerini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Bu şekilde OSB’deki yılların sorunları da çözülmüş olacaktır. Proje yatırım tutarı 5 milyon 401 bin liradır. Bunun 3 milyon 305 liralık kısmı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın bütçesinden hibe olarak karşılanıyor. Geri kalan 2 milyon 96 bin liralık kısmı ise OSB’nin kaynakları yetersiz olduğundan Van Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden karşılanacak. Bu da Van Büyükşehir Belediyemizin ilimiz sanayisine yaptığı çok büyük bir katkıdır. Uzun yıllardan bu yana bu şehir böyle bir katkı görmemişti. Büyükşehir Belediyemizin hakkını teslim edelim” dedi.

Sadece Van’da değil Bitlis, Muş ve Hakkari’de de OSB ve küçük sanayi sitelerinin (KSS) altyapısının güçlendirilmesini çok önemli gördüklerinin altını çizen Zorluoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje ile ulusal ve uluslararası yabancı yatırımcılara yenilenmiş ve modern yollara sahip, altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemesi yapılmış modern bir yatırım ortamı hazırlanarak OSB’de istihdam ve yatırımcı kapasitesinin arttırılması hedeflendiği bildirildi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı imza töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.