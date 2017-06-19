DAP 2017 projeleri imzalandı

Van Valiliği Erek Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali İbrahim Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ile projeleri desteklenen kamu kurum temsilcileri katıldı. İmza töreni öncesinde bir açıklamada bulunan Vali Taşyapan, Kalkınma Bakanlığına ve DAP İdaresi Başkanlığına, Van’a sağladığı katkılar ve işbirliği için teşekkür ederek, kurumlar ile DAP arasındaki işbirliğini geliştirerek yöreye daha iyi hizmetlerin getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. İlçe belediyeleri ile yürütülen projelerin de DAP tarafından desteklendiğini belirten Vali Taşyapan, hizmete çok ihtiyaç duyulmasından dolayı kaynakların yetersiz kalabildiğini, bu nedenle de yeni projelere yönelik kaynakların artırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, imzalanacak 21 ayrı projeyle Van’daki kamu kurumlarına 2017 yılında 10 milyon 851 bin TL destek sağlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali İbrahim Taşyapan ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından imzalanan protokol çerçevesinde ‘küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri’, ‘hayvan içme suyu projeleri’, ‘hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projesi’, ‘ruhsatlı canlı hayvan pazarı’, ‘mobil koyun banyoluğu imalatı ve dağıtımı’, ‘tarihi kent bölgelerinin canlandırılması ve tanıtımı’ ile DAP İdaresi muhtelif kültür projeleri’ başlıklarıyla 21 ayrı proje hayata geçirilecek ve böylelikle Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulduğu 2013 yılından bu yana toplam 87 projeyle yaklaşık 39 milyon TL’lik kaynak Van’a aktarılmış olacak.