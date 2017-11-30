Darıca’dan Tuşba’ya kardeşlik köprüsü

Halkalı İlkokulu öğretmeni Duygu Gürler’in girişimleri neticesinde Darıca Final Okulları ile Halkalı İlkokulu arasında kardeşlik köprüsü kuruldu. Darıca’dan Tuşba’nın Halkalı İlkokulu ile kardeşlik bağlarını kurmak için ilçeye gelen AK Parti Darıca İlçe Başkanı İsmail Ramazan, Darıca Final Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Murat Kaya, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu ile birlikte Halkalı İlkokulu öğrencilerine düzenlenen programla kırtasiye yardımı ve okul için gerekli olan araç-gereç ihtiyaçlarını karşıladılar. Halkalı İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Genel Müdür Murat Kaya, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin kendilerini çok güzel ve sıcak bir şekilde karşıladıklarını belirterek, “Bizlere burada Vanlıların, Tuşbalıların ne kadar misafirperver olduklarını gösterdiler. Belediye başkanımı tanıdığım için çok memnun ve mutlu oldum. Başkanımız bir bilim insanı, müthiş projelerle Van’a ve Tuşba’ya hizmet eden, mega ve başarılı çalışmalarını görünce ayakta alkışlamak istedim. Gerçekten bölge için çalışan, bölgeyi kendine dert edinen çok değerli bir belediye başkanına sahipsiniz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 780 bin kilometrekaresinde Allah’ın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bu şekilde güçlendireceğiz” diyen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, “Bu mübarek günlerde iyilikler, güzellikler yağmur ve kar gibi bereketli olarak üzerimize yağmaktadır. Tuşba Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne biliyorsunuz sloganımız ‘Eğitime Tam Destek.’ Tuşba Belediyesi olarak 2018 iş sezonunda Halkalı Mahallesi’nin tüm sokaklarını asfalt veya kilit parke ile kaplayacağız. Okulumuzun bahçesinde güzel bir çocuk oyun grubu ve çevre düzenlemesi yapacağız. Rahat ortamda okumanız için elimizden ne gerekirse sizlere biz bunların hepsini sağlayacağız. Sizlerden de tek dileğimiz var, okumanızdır. Ben burada bu güzel kardeşlik köprüsünü kuran başta Darıca İlçe Başkanımız ve Final Okulları Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul öğrencilerine kırtasiye, giyim, ayakkabı ve oyuncaklar hediye edildi.