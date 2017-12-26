Defterdar Kamar’dan Başkan Karael’e ziyaret

Defterdar Murtaza Kamar’ın odaya gelişinde Başkan İdris Karael ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Karşılıklı samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, Defterdar Kamar’ı odada misafir etmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Karael, “Odamız birçok mesleklerden oluşmaktadır. Küçük esnafı tamiratçı ve imalatçı olarak sınıflandırabiliriz. Esnaf ve sanatkârlarımız ülkemizin omurgasını teşkil etmektedir. Hayatın her alanında esnaf olarak varız ve insanlara hizmet etmek için çalışmaktayız. Defterdarımıza esnaf ve sanatkârlarımızın içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılarını anlatmaya çalıştım. Özellikle kayıt dışı vergi ve oda kaydı olmadan kaçak olarak iş yeri açarak çalışanların odamız üyesi esnaf ve sanatkârlarımızla haksız rekabet yapmaktadır. Mutlaka bu kayıt dışı ile mücadele edilmesi gerekir. Defterdarımızdan yardım ve destek istiyoruz” dedi.

İl Defterdarı Murtaza Kamar ise, Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İdris Karael ve yönetim kurulu üyelerinin candan ve samimi ev sahipliğinin tam bir esnaf ve ahi hareketi olduğunu söyledi. Kamar, “Esnafın evinde olmaktan son derece mutluyum. Alın teri ve helal kazanılan kazancın vergisi verilirse kutsal kazanç olur. Bu devlete vergisini veren esnaf ve sanatkârlarımıza, oda başkanının şahsında teşekkürlerimi sunuyorum. Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları için gereken ne ise yapılacaktır. Kayıt dışı kaçak çalışanlarla etkin mücadelemiz sürecektir” diye konuştu.

Günün anısına Başkanı Karael tarafından Defterdar Kamar’a esnaf ve sanatkârlara ve kente yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi verildi.