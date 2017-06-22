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22 Haziran 2017 15:29

Deniz Bank Gürpınar’da şube açtı

Türkiye’nin öncü bankalarından olan Deniz Bank, Van’ın Gürpınar ilçesinde şube açtı.

Deniz Bank Gürpınar’da şube açtı

22 Haziran 2017 15:29


Deniz Bank’ın Gürpınar’daki açılışına Başkent-2 Bölge Satış Müdürleri, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanı, Gürpınar Ziraat Odası Başkanı, Van SMMMO Başkanı, Deniz Bank Van merkez ve ilçe şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Deniz Bank Gürpınar Şube Müdürü Aytaç Saatçioğlu, “Deniz Bank olarak Türk tarımının verimliliğini arttırılması, sektörün gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmalarımıza 81 ilimizde var gücümüzle devam ediyoruz. Açılışını yapacağımız Gürpınar ilçemiz ile birlikte halkın bankacılık ihtiyaçlarını Deniz Bank’ın kaliteli hizmet anlayışıyla karşılayacağız. Başta tarım bankacılığı olmak üzere halkımızın tüm bankacılık ihtiyaçlarında yanlarında yer alacağız” dedi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler ve ilçe halkı bankayı gezerek ilk bankacılık işlemlerini gerçekleştirdi.




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