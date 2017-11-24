Deprem şehidi öğretmenler anıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin ilki, Erciş Kaymakamlığı önünde gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından, idareci ve öğretmenlerden oluşan topluluk, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından, Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa geçildi. Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kaymakam Yaşar, öğretmenlerin gününü de tebrik ederek, "Ülkemizin içinde bulunduğu genel gidişatın, bizlerin bugün yaşadığı sıkıntılarla eş güdümlü olduğunu da unutmamanızı umut ediyoruz. Bizler bu işlerin hiçbir boyutuna bakmayacağız. Çalışırken kendimizi ülkenin gönüllü fedaileri kabul edeceğiz, hamal kabul edeceğiz. Bu hamallığı gelecek nesillerin mutluluğuna, huzurunda kapı açacak en önemli, hatta bekli de en önemli anahtar olduğuna bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bize emeği geçen bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Vefat edenlerde Allah’tan rahmet diliyorum. İlçemizde görev yapmış, ilçenin kalkınmasında kuşaklar, nesiller yetiştiren, emeği geçen emekli ve çalışan öğretmenlerimize de sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, terörle mücadeledeki şehitlerimizi, gerek Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, gerek eğitim şehitlerimizi, gerekse 2011 yılında yaşadığımız deprem hadisesinde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutuluyorum" dedi.

Programda, ayrıca genç öğretmenler ile emekli öğretmenler adına yapılan konuşmalardan sonra depremde şehit olan öğretmenlerinin resimlerinin bulunduğu slayt gösterisi izletildi. Öğrencilerin şiir ve tiyatro gösterisinin ardından, stajyer öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Akabinde müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.