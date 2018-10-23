Deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden öğretmenler mezarı başında anıldı.

Depremde eşi, kızı, kardeşi ve yengesi ile birlikte aynı evde depreme yakalanarak hayatını kaybeden Mehmet Murat İşler isimli öğretmen; mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından kabri başında anıldı. Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbani Özdaş'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, 23 Ekim 2011 depreminin 7. Yıl dönümü olduğu anımsattı. Depremde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Şimşek, ‘'Vefat eden insanlarımızın içinde 76 öğretmenimiz de şehit oldu. Onlar daha gencecik ve mesleklerinin başındaydılar. Canımız, ciğerimiz yandı. Ben onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah'a çok şükür bugün itibarıyla ilçemizde depremden dolayı zarar gören, yıkılan, hasar gören hiçbir okulumuz kalmadı. Bütün okullarımız yenilendi ve yerlerine çok daha güzelleri yapıldı. Depremden dolayı eğitim ve öğretim açısından eksikliğimiz, aksaklığımız kalmadı. Bundan dolayı da ben Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen, hizmet eden herkese Milli Eğitim Camiası adına teşekkür etmek istiyorum. Depremde şehit olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Acılarımız büyüktü. Maddi olarak acılarımız dindi ama, içimizdeki yara halen dinmedi. Her gün depremin hissini yaşıyoruz. Her mezarlığa geldiğimizde depremin acısını yaşıyoruz. Birçok insanımız, kardeşimiz, akrabamız, yakınımız vefat etti birçok insanımız yaralandı. Allah bir daha böyle acı günleri yaşatmasın'' dedi.

Konuşmanın ardından idareci, öğretmen ve öğrencilerden oluşan gurup Şehit Öğretmen Mehmet Murat İşler ve ailesi ile Mesut Özata isimli öğretmenin kabirlerine çiçek bırakarak alandan ayrıldı.