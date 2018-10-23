Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Van'ın Erciş ilçesinde 2011 yılında meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Erciş Kaymakamlığı tarafından öğle namazı sonrası Vanyolu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Mevlide, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Olgay Toy, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Erciş İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlidin ardından depremde hayatlarını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden ve mezarların üzerine karanfil bırakan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Deprem sonrası devletin, hükümetin tüm imkanlarını yaraların ivedilikle sarılması için sarf ettiğini belirten Mehmetbeyoğlu, “Depremin yıldönümü münasebetiyle vefat eden vatandaşlarımızın kabirlerini ziyaret ettik. Allah afetlerden, felaketlerden ülkemizi, milletimizi korusun. Deprem sonrası hükümetimiz, Erciş'i tekrar ayağa kaldırmak için büyük hizmetler sundu. Bundan sonraki süreçte inşallah bu tür afetlerden büyük dersler alırız. Gerek kentleşme konusuna, gerekse diğer hususular noktasında kamu hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine özen göstereceğiz. Bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, mevlidimize ve kabir ziyaretine gelen vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum'' dedi.