Dev projelerin açılışı festivalle gerçekleşiyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen GürPark, Başbulak Mesire Alanı ve Kent Meydanı projelerinin açılışı, “1. Gürpınar Kültür ve Sanat Festivali” ile gerçekleştirilecek.

“Yeni bir Gürpınar”ı inşa sürecinde önemli hizmetler gerçekleştiren Gürpınar Belediyesi, vizyon proje olarak belirlenen ve bölgenin en büyük ve ilk tematik millet parkı olma özelliğini taşıyan GürPark projesini de hayata geçirdi. İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan projenin yanı sıra ilçenin farklı noktalarında tamamlanan ve 115 bin metrekare alan üzerine kurulu Başbulak Mesire alanı, Kent Meydanı ve Huzur Sokağı projeleri de vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı. İlçenin değişim, dönüşümü ve çehresinin değişmesine önemli katkı sunan projelerin açılışı, “1. Gürpınar Kültür ve Sanat Festivali” haftası ile taçlandırılacak. İlçe girişinde hayata geçirilen GürPark'ta gerçekleşecek festival ünlü sanatçı Buray'ın konseriyle başlayacak. 29 Eylül günü başlayacak olan festival, uçurtma şenliği, paintball müsabakaları, binicilik ve okçuluk gösterilerinin yanı sıra birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Renkli görüntülere sahne olması beklenen festivalle ilgili konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gürpınar'ın Van'a olan yakınlığını fırsata çevirmek istediklerini belirtti. Göreve geldiği günden bu yana ilçenin konumunu fırsata çevirmek için mücadele ettiklerini anlatan Doğramacı, “Nihayetinde hem Gürpınarlılara hem de tüm Vanlılara hizmet edecek olan Doğu Anadolu'nun en büyük ve ilk tematik millet parkı olma özelliğini taşıyan GürParkı hayata geçirdik. İçerisinde, uzay gözlem evi, paintball, at çiftliği, kaykay alanı, okçuluk atış poligonu, macera parkı, deniz oyun grubu alanı, futbol, basketbol, voleybol sahası, kır kahvesi, kafe, pastane ve restoran hizmeti verecek olan tesisleri barındırıyor. Bunun yanı sıra Başbulak mesire alanı, yeniden inşa ettiğimiz kent meydanını da hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda Gürpınar Kültür Merkezimizi (GKM) de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve festival süresi boyunca her akşam çeşitli gösterilere ev sahipliği yapacak. Hayata geçirilen tüm bu eserlere Gürpınarlılar gibi Vanlıların da sahip çıkacağına inanıyorum. Tüm bu yatırım ve hizmetleri de bir festivalle taçlandırmak istiyoruz. Renkli ve keyifli geçeceğine inandığımız 1.Gürpınar Kültür ve Sanat Festivaline herkesi bekliyoruz'' dedi.