Diriliş Gençlik Derneği’nden ihtiyaç sahibi ailelere iftar

Bir lokantada düzenlenen programa Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve vatandaşlar katıldı. Programda kısa bir selamlaşma konuşması yapan Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, yola çıktıkları yolda kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Ramazanlarını kutladı. Daha sonra kürsüye çıkan Diriliş Gençlik Derneği Van Kadın Kolları Başkanı Berrin Sürmeli ise, ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen iftar programına katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı mübarek bir aydır. Aslında bu duyguları bu düşünceleri tüm yıla yaymamız gerekiyor. Ben buraya kadar gelerek iftar soframızı şenlendiren herkese teşekkür ediyor, Ramazanınızı kutluyorum” dedi.

Program, 100 aileye Ramazan kolilerinin dağıtılması ile sona erdi.