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27 Haziran 2017 13:39

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Algın’dan CHP’ye kınama

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, yaptığı açıklama ile CHP’yi ve yürüttüğü karalama kampanyasını kınadı.

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Algın’dan CHP’ye kınama

27 Haziran 2017 13:39


Yazılı bir açıklama yapan Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, “15 Temmuz’a ‘Kontrollü Darbe’ diyen, yalan isnatlarla gazilerimizi çirkin emellerine alet etmeye kalkan CHP’yi kınıyoruz. Adalet yürüyüşündeki adaletsizliği, birlik ve beraberliğimize gölge düşürdüğünden dolayı ve 15 Temmuz gazilerimizin protestosunu yanlarına gidip destek olmuş gibi göstermelerini kınıyoruz” dedi.


Algın, “Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz gazileri, CHP’nin organize ettiği Adalet yürüyüşüne katılanlara 249 şehidin hesabını sormak ve bu saçma sapan organizasyonu sonlandırmaları için Veli Ağbaba’yı ziyaret etmişti. Ağbaba, bu ziyareti basına "Adalet Yürüyüşüne Destek" şeklinde sunmuştu. Olayın ardından 15 Temmuz gazileri tepkilerini ortaya koymuş ve olayı kınamışlardı” şeklinde konuştu.




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