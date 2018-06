Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vanlılarla iftarda buluştu

Dr. Ali Erbaş, fitnenin öldürmekten daha büyük bir kötülük olduğunu belirterek, “Birileri fitne sokarak bu birliği ve beraberliği bozmak istiyor. Bizim milletimiz gerçeği her zaman görüyor. Bu fitneyi çıkaranların kimler olduğunu da biliyor, fark ediyor ve ona göre de tavrını alıyor” dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Van’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tuşba Belediyesinin düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda düzenlenen iftar programına Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının oruç, Kur’an, sevgi ve selam ayı olduğunu belirtti. Ramazan ayı aynı zamanda içinde Kadir Gecesi’ni barındıran mübarek bir ay olduğunu ifade eden Erbaş, “Dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir sisteminde, hiçbir inancında hep birlikte ezanın ‘Allah-u Ekber’ sözünü bekleyip ondan sonra elini sofraya uzatma adeti dünyadaki hiç bir sisteme, inanca nasip olmamıştır. Bunu bize yaşatan Rabbimize şükürler olsun” diye konuştu.

“Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır”

Ramazan ayı sonrasında oluşan birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, “Hep birlikte iftar sofralarında buluşmamız, teravihlerde omuz omuza rükû etmemiz, secdeye gitmemiz, yine Ramazanın sonunda bayramı idrak etmemiz, kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Buradan alacağımız mesaj şudur; Ramazan ayı pek çok vesileyle Müslümanları nasıl bir araya getiriyorsa, Ramazandan sonraki aylarda da bu birliğin, bu alışkanlığın devam etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bu millet bin yıldır birlikte yaşıyor”

Fitnenin öldürmekten daha büyük bir kötülük olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu millet komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini en üst seviyede gerçekleştirmiştir. Sevgisini, saygısını, sadakatini birbirine göstermiştir. Hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun, hangi dili konuşuyorsa konuşsun hep birlikte birbirine gönlünü açmış. Ama birileri fitne sokarak bu birliği ve beraberliği bozmak istiyor. Bizim milletimiz gerçeği her zaman görüyor. Bu fitneyi çıkaranların kimler olduğunu da biliyor, fark ediyor ve ona göre de tavrını alıyor.”

“Camilerimiz çocuklarla cıvıl cıvıl olsun”

25 Haziran itibariyle açılacak Kur’an kurslarıyla camilerin çocuklarla cıvıl cıvıl olmasını isteyen Erbaş, “Diyanet işleri Başkanlığı olarak her zaman alandayız. Müftülüğümüz, müftülüklerimiz, imamlarımız, Kur’an kurslarımız, vaizlerimiz her zaman sizlerle birlikte. Onlar sizin için var, biz sizin için varız. Siz olmazsanız kime hizmet edeceğiz, kime din eğitimi vereceğiz. O yüzden hocalarımız her zaman sizin hizmetinizde. 25 Haziran itibariyle yaz Kur’an kurslarımız başlıyor. Yaz Kur’an kurslarımız da istiyoruz ki camilerimiz çocuklarla cıvıl cıvıl olsun. Yaş sınırı koymuyoruz kim İslam’ı öğrenmek istiyorsa camilerimize koşsun, Kur’an kurslarımıza koşsun, müftülüklerimize koşsun” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programı sonrası kent merkezinde bulunan Ulu Camii’ye geçti. Erbaş burada bulunan cami cemaatine vaaz vererek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün illeri ziyaret ettiklerini söyledi. Yaz Kur’an kurslarının Türkiye geneli 90 bin camide açılacağını açıklayan Erbaş, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi Rabbimizin rızasına uygun nasıl yetiştirebiliriz? Bunun istişarelerini yapıyoruz. Bu maksatla bugün Diyanet İşleri Başkanlında bir heyet, ‘Ramazan Buluşmaları’ çerçevesinde Van’a geldi. Her tarafta kardeşlerimizle buluşmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir hayata nasıl kavuşabiliriz, sevgi, saygıya, samimiyete dayalı bir toplum nasıl oluşturabiliriz. Bunun gayreti içerisindeyiz. O yüzden sizlerden isteğim; çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım. Yaz Kur’an kursları yaklaştı. Yaz Kur’an kurslarımız 90 bin camimizde açılacaktır.”

Başkan Erbaş, daha sonra Ulu Camii’de Teravih namazını kıldırdı.