Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Dr. Ali Erbaş, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Van’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk olarak Vali Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette kısa bir açıklamada bulunan Vali Zorluoğlu, “Diyanet İşleri Başkanımız bir heyetle ilimize geldi. Bu ziyaretin mübarek Ramazan ayında ve bayrama kısa bir zaman kala gerçekleşmesi, bizim için bir mutluluk vesilesidir. İnşallah Başkanımız ve heyetimiz ile burada kaldıkları süre içerisinde çok güzel programlarımız olacak. Burada kaldıkları süre içerisinde ilimizin manevi hayatına ve insanlarımızın kalplerine, yüreklerine dokunacak faaliyetler icra edecekler. Ben bu anlamda ilimize teşriflerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Ali Erbaş ise Vali Zorluoğlu’na görevinde başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerdeki temsilcisi müftülüklerimiz ile valiliklerimiz arasındaki işbirliği, valilerimizin başkanlığında bu hizmetlerin yürütülüyor olması, bizim için büyük bir bahtiyarlık. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerimizde yapmış olduğu il buluşmaları toplantılarımız oluyor. Bunu Ramazan ayında daha da yoğunlaştırdık. Bu yıl Ramazan ayı münasebetiyle ‘israfla mücadele’ konusunu belirledik ve komisyonlar halinde hocalarımız, 81 ilimizin tamamında israfla mücadele konusunda bilgilendirme toplantıları yaparak dolaştılar. Biz de imkanlar nispetinde illerimizde ziyaretlerde bulunarak hem Ramazan temasını işleme noktasında hem de vatandaşlarımızla buluşma, onlarla meselelerimizi istişare etme noktasında il ziyaretleri yapıyoruz. Bu çerçevede bayramdan önce Kadir Gecesi’nden sonra Van ilimizi ziyaret etmiş olduk. Teravih namazından önce vaaz, sohbet, irşat programları yapacağız, heyetlerimiz çeşitli camilerimizde irşat programlarında bulunacaklar. İnşallah tüm görevlilerimiz ile toplantılar yapacağız ve vatandaşlarımızla farklı kesimlerde buluşmalarımız olacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının her anlamda bereket ayı olduğuna değinen Erbaş, “Ramazan bir bereket, bir Kur’an ayıdır. Ramazan; kardeşlik, muhabbet ayıdır. Teravih, iftar, imsak, sahur her yönüyle on bir ayın sultanıdır. On bir ayın sultanının hiç olmazsa iki gününü Van’da geçirmekte bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Ben bu anlamda valimize, heyetine ve güzel Van ilimizin tüm mensuplarına, kardeşlerime, hanımefendilerine, beyefendilerine şükranlarımızı sunuyor, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu