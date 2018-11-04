Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Arvas güven tazeledi

olağan kongre sonunda güven tazeledi.

İskele Öğretmenevinde düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Mevcut Başkan Nurullah Arvas ve Memur-Sen Van İl Başkanı Osman Ayşin'in konuşmalarının ardından iki liste halinde gidilen seçimde, mevcut yönetim güven tazeledi. Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Başkan Nurullah Arvas, “Diyanet-Sen Van Şubemizin 5. olağan genel kurulunda kardeşlik kazandı. İki listenin yarıştığı seçimde, delegelerden gerekli çoğunluğu alarak yeniden başkanlığına seçildim. Kongrenin hayırlara vesile olması dilerim” ifadelerini kullandı.