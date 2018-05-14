Diyetisyenlerden Ramazan uyarısı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Diyetisyen Kerem Kahraman, oruçluyken sıvı kaybını önleyecek besinlerin tüketilmesini, sahurda yavaş sindirilen ve gün boyu besleyici özelliğini sürdüren tam buğday ürünlerin tüketilmesini önerdi. Ramazan’da yaklaşık 17 saat olan oruç süresince kişiyi sağlıklı tutacak beslenme düzenini sağlamak gerektiği ifade eden Kerem Kahraman, iftar ve sahur aralığında en ez 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sahurda uykudan kalkıp beslendikten sonra tekrar uyku evresine dönüldüğü için hafif gıdaların tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Diyetisyen Kahraman, “Sahurda tüketilmesi uygun olan en önemli örnekler; kahvaltı gruplarıdır. Süt, yoğurt, yumurta, peynir ve diğer taraftan karpuz gibi su değeri yüksek olan meyveler tüketmeliyiz. İftar ve sahur aralığında en ez 2,5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Sahurda kesinlikle bir adet yumurta tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü yumurtanın 16 saatlik bir tokluk süresi var. Ayrıca 4-5 ince dilim tam tahıllı buğday ekmeğin tüketilmesini öneriyoruz” dedi.

Sahurdan sonra uyumamaya dikkat

Sahurdan sonra uyumamaya gayret etmeleri konusunda da uyarıda bulunan Kahraman, “Kesinlikle aşırı yağlı, tuzlu, tatlı ve baharatlı ürünlerden kaçınmamız lazım. Çünkü 17 saatlik bir açlık saatimiz var, bu süre içerisinde su kaybımız olacaktır. Bu su kaybını en aza indirgeyecek besinleri tercih etmemiz gerekiyor. Kesinlikle sahur yaptıktan sonra direk uyumamak lazım. Çünkü reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir” diye konuştu.

İftarda bir adet hurma ve bir bardak su ile orucun açılmasını tavsiye eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ardından bir kase çorba ve bir ince dilim tam tahıllı buğday ekmeği tüketip 10 dakika ara vereceğiz. Bu süre zarfında ister namaz kılınır, namaz kılmayanlar da evde gezinebilir ve dik bir pozisyonda bekleyebilir. 10 dakika sonra ana öğüne geçilebilir. Ana öğünde ise basit karbonhidratlar yerine glisemik yükü daha düşük olan kompleks karbonhidratları tercih etmemiz gerekir.”

“Şekerli ürünlerden uzak durulmasını öneriyoruz”

Protein açısından zengin olan sütlaç ve güllaç gibi tatlılar dışında şekerli ürünlerden kaçınılması gerektiğini öneren Kahraman, “Yine su kaybımızı en aza indirgeyecek süt, yoğurt, kompostolar ve taze sıkılmış meyve suları tercih edebiliriz. Pişirme tarzı olarak da kızartma ve kavurma şeklinde değil de daha çok haşlama, fırında pişirme ve ızgara şeklinde pişirme yöntemlerini tercih etmemiz gerekir. Tatlı illaki tüketilecektir. Sütlü tatlı tüketilirse daha iyi olur. Özellikle protein açısından zengin olduğu için sütlaç ve güllaç gibi tatlı türlerini tavsiye ediyoruz. Diğer şekerli ürünlerden uzak durulmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.