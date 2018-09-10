Dkmp ekiplerinin hafta sonu kaçak avcı mesaisi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı başkanlığında hafta sonu Van ve çevre ilçelerde yoğun bir mesai harcandı. Cumartesi Gevaş bölgesinde çalışma yürüten ekipler, Pazar günü ise Muradiye-Bendimahi ve Erciş Çelebibağı sulak alanlarında çalışma yaptı. Çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.