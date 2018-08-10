DKMP müdürlüğünden av bilgilendirme çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018-2019 av dönemi öncesi karakollar gezilerek, jandarmada görevlileri avlanma ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu hafta süresince; Gürpınar-Kırkgeçit Jandarma Karakolu, Çatak-Kayaboğazı (Görentaş) Jandarma Karakolu, İpekyolu-Erçek Jandarma Karakolu, Muradiye-Ünseli/Alparslan Jandarma Karakolu, Gevaş-Balaban/Yoldöndü Jandarma Karakolu ziyaret edildi. Ziyaretlerin ve bilgilendirme çalışmaların devam edeceği belirtildi.