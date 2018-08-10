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10 Ağustos 2018 10:51

DKMP müdürlüğünden av bilgilendirme çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, av dönemi öncesi karakolları ziyaret ederek yetkililer av konusunda bilgilendirildi.

DKMP müdürlüğünden av bilgilendirme çalışmaları

10 Ağustos 2018 10:51


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018-2019 av dönemi öncesi karakollar gezilerek, jandarmada görevlileri avlanma ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu hafta süresince; Gürpınar-Kırkgeçit Jandarma Karakolu, Çatak-Kayaboğazı (Görentaş) Jandarma Karakolu, İpekyolu-Erçek Jandarma Karakolu, Muradiye-Ünseli/Alparslan Jandarma Karakolu, Gevaş-Balaban/Yoldöndü Jandarma Karakolu ziyaret edildi. Ziyaretlerin ve bilgilendirme çalışmaların devam edeceği belirtildi.




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