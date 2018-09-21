Doğuda ilk yağlı güreş festivali başlıyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen ve bölgenin ilk ve tek yağlı güreş organizasyonu olma özelliğini taşıyan 'Kırkpınar'dan Gürpınar Ulusal Yağlı Güreş Festivali' 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Gürpınar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Birçok yönden ilkleri içerisinde barındıran organizasyon, ülkenin farklı bölgelerinde Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine üye olan 50'den fazla şehri ilk defa Doğu Anadolunun birçok şehrinde bir araya getirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını ata sporumuz üzerinden güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca organizasyonun yapılacağı alan da çok anlamlı bir mekan olması nedeniyle önemlidir. Güreşlerin düzenleneceği Gürpınar su kaynağı 2800 yıllık tarihi Şamran kanalının da çıkış noktası olup projemiz ile hem suyun hem doğanın hem de birlik, beraberlik ve kardeşliğin korunması amaçlanmıştır. 4 Ekim de kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival akşam sahne alacak olan Mustafa Ceceli konseriyle devam edecek. 5 Ekim de final müsabakalarının ardından festival son bulacak. Festival süresi boyunca Kökbörü ve okçuluk gösterilerinin yanı sıra ilgi ile beklenen ilçemizin önemli bir değeri olan Norduz Koyunu güzellik yarışması da düzenlenecek” denildi.

Ata sporu olan yağlı güreş kültürünün ülkenin her bir köşesinde yeşertilmesi ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasına vurgu yapan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ''Milli ve manevi gücümüzün göstergesi kadim sporumuz yağlı güreş ile; birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlü kılmak, en batısından en doğusuna bir gönül köprüsü kurmak için bu yıl ilk defa 4-5 Ekim tarihlerinde böyle bir festival düzenliyoruz. Bölgede böyle bir etkinliğin düzenleniyor olması, güven, istikrar ve en önemlisi kardeşliğimizin bir tezahürü niteliğindedir. Edirne'den Van'a kurduğumuz bu birlik ve beraberlik köprüsüne ülkemizin farklı coğrafyalarından gelecek misafirlerimizin yanı sıra Van ve çevresindeki tüm vatandaşlarımızın da katılımını bekliyoruz. Misafirlerimize güzel bir festival yaşatmak için hazırlıklarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.