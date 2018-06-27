Doğunun ilk gençlik festivali başlıyor

İnterrail Turkiye tarafından Van’da ‘Gezgin Fest Van’ adlı festival düzenlenecek. 7 ila 9 Eylül tarihleri arasında Van’da gerçekleşecek festival ile ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Bir cafede düzenlenen toplantıda festival hakkında açıklamada bulunan İnterrail Türkiye Grup Başkanı Bestami Köse, Türkiye’nin faklı illerinde daha öncede bu tür organizasyonların düzenlediklerini ifade ederek, “İlk defa Doğu bölgesindeki bir ilde festivalimiz gerçekleşecek. Burada Van’ı seçmemizdeki en büyük nedenler, buradaki mülki amirlerin bize sundukları ciddi destekler. Van halkının böyle bir talebinin olması, kamp alanları ve Van Gölü zaten önemli etken oldu. Amacımız Van’ın tüm güzelliklerini tanıtmak ve Türkiye’nin diğer şehirlerinden insanları buraya getirmektir. Bunun yanında düzenleyeceğimiz festival ile Van’a ve doğuya karşı önyargıların kırılmasını sağlamak, buralarının sanıldığı gibi terör bölgesi olmadığını, huzurun hakim olduğunu anlatmak ve buralarda festivallerin, konserlerin yapılabildiğini göstermektir” dedi.

Festivalde 25’e yakın önemli sanatçının sahne alacağını dile getiren Köse, “Hem yatırım amaçlı hem de diğer büyük markaların buraya gelmesi amacıyla neler yapılabileceği konusunda beyin fırtınası yaptıktan sonra Van Valiliğinden gerekli izinleri aldık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an festival dosyalarına baktığımızda sanatçı listemiz en iyilerinden biri. Atena, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, İlkay Akkaya, İlyas Yalçıntaş başta olmak üzere 25 sanatçımız yer alacak. Van halkıyla bir sinerji oluşturup güzel bir festival yapmak istiyoruz. Ben bizlere destek olan Van Valiliği başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Van Konak Turizm A.Ş. Genel Müdürü Rıdvan Aktaş ise Van’da böyle bir festival düzenlemenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Van’ın tanıtılması ve insanların güzel vakit geçirmesi amacıyla güzel bir festival olacağını düşünüyorum. İnşallah ilimiz ve bölgemiz açısından hayırlı olur” dedi.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.