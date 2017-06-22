Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 16:54

Doğuş Ekmek Fırınından vatandaşlara bayram müjdesi

Van’da faaliyet gösteren Doğuş Ekmek Fabrikası sahibi ve aynı zamanda Van Fırıncılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halis Bayram, Ramazan Bayramı’nda nöbetçi fırın uygulamasına iştirak etmeyeceklerini belirterek, “Van halkının kaliteli ve sıcak ekmeği evlerine götürmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

Doğuş Ekmek Fırınından vatandaşlara bayram müjdesi

22 Haziran 2017 16:54


Her yıl dini bayramlarda yapılan nöbetçi fırın uygulamasına bu sene iştirak etmeyeceklerini belirten Doğuş Ekmek Fabrikası sahibi ve aynı zamanda Van Fırıncılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halis Bayram, “Her yıl dini bayramlarda vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla günde 25 nöbetçi fırın açık kalıyordu. Ancak bu sene özellikle Ramazan ayında ekmeğe yapılan zam nedeniyle bu uygulamaya iştirak etmeyeceğimi belirtiyor, bayram tatili süresince Van halkına 90 kuruştan ekmeği sunacağımı ifade ediyorum. Doğuş Ekmek Fırını bayram tatili süresince her gün vatandaşlara 90 kuruştan ekmeği sunacaktır” dedi.


Vatandaşları düşünmeyerek özellikle Ramazan ayında yapılan ekmek zammına karşı olduğunu yineleyen Başkan Bayram, “Van halkının kaliteli ve sıcak ekmeği evine götürmesi için ne gerekirse yapacağım. Asla zammın yanında yer almayacağım. Bu anlamda kurulma aşamasında olan yeni ekmek fabrikasını da cuma günü Van halkının hizmetine sunacağımı ifade ediyorum. Bu duygularla tüm İslam aleminin bayramını kutlar, özelde Van halkına da sağlıklı ve esenlik dolu nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:26
  • Güneş :04:36
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:15
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!