Doğuş Ekmek Fırınından vatandaşlara bayram müjdesi

Her yıl dini bayramlarda yapılan nöbetçi fırın uygulamasına bu sene iştirak etmeyeceklerini belirten Doğuş Ekmek Fabrikası sahibi ve aynı zamanda Van Fırıncılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halis Bayram, “Her yıl dini bayramlarda vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla günde 25 nöbetçi fırın açık kalıyordu. Ancak bu sene özellikle Ramazan ayında ekmeğe yapılan zam nedeniyle bu uygulamaya iştirak etmeyeceğimi belirtiyor, bayram tatili süresince Van halkına 90 kuruştan ekmeği sunacağımı ifade ediyorum. Doğuş Ekmek Fırını bayram tatili süresince her gün vatandaşlara 90 kuruştan ekmeği sunacaktır” dedi.

Vatandaşları düşünmeyerek özellikle Ramazan ayında yapılan ekmek zammına karşı olduğunu yineleyen Başkan Bayram, “Van halkının kaliteli ve sıcak ekmeği evine götürmesi için ne gerekirse yapacağım. Asla zammın yanında yer almayacağım. Bu anlamda kurulma aşamasında olan yeni ekmek fabrikasını da cuma günü Van halkının hizmetine sunacağımı ifade ediyorum. Bu duygularla tüm İslam aleminin bayramını kutlar, özelde Van halkına da sağlıklı ve esenlik dolu nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.