Doktor Hacıosman'ın öldürülmesine tepki

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Van-Hakkari Tabipler Odası üyeleri, İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı hastanede eski bir hastası tarafından vurularak öldürülen Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman için bir basın açıklaması yaparak, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı. Üyeler adına basın açıklamasını okuyan Dr. Hüseyin Yaviç, “Bugün bir meslektaşınızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dr. Fikret Hacıosman, dün öğle saatlerinde İstanbul'da çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın yakınlarına ve bütün hekim kitlesine baş sağlığı diliyoruz” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından üyeler sessiz bir şekilde dağıldı.