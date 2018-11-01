Doktorların işbirliği şifa getirdi

Bitlis'te yaşayan Sait Ebem, beyin kanaması ön tanısıyla sevk edildiği Van'da doktorların işbirliğiyle gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Sait Ebem, beyin kanaması ön tanısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Van'da yapılan tetkiklerde hastanın beyin zarları arasında kanama tespit edildi. Beyin damarlarında görülen ve “anevrizma” adı verilen damar baloncuğunun patladığı tespit edilerek hasta ameliyata alındı.

Burada hastanedeki uzman doktorların işbirliğiyle ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Akdeniz'in gözlemciliğinde gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde, hastanın beyin anevrizması kapalı yöntemle tedavi edildi.

Doktorların işbirliğiyle gerçekleştirilen başarılı operasyonla ilgili İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, benzer vakaların daha önce dışarıya sevk edildiğini belirtti. Sevk edilen hastaların zamanında yerine ulaşamadığı durumlarda bir takım sorunların yaşandığına dikkat çeken Başhekim Parlak, “Hastamız Bitlis'ten geliyor ve beyninde anevrizma dediğimiz bir rahatsızlığı mevcuttu. Bu tür hastalar genellikle imkanların yetersizliğinden dolayı bir üst merkeze veya daha üst merkeze sevk ediliyordu. Sevk edildiği yere zamanında ulaşamadığı için bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyordu. Bu konuda tedavisinde gecikmeler yaşanabiliyor. Hastanemizde nöroradyoloji ve beyin cerrahi bölümünden tecrübeli arkadaşlarımızın desteğiyle bu hastalığı tedavi etmeyi başardık. Hastamız bir üst merkeze gönderilmeden tedavi edildi. Hastamızın anevrizma konusunda şu an bir sıkıntısı yok” dedi.

“Hasta taburcu edilecek”

Başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın birkaç gün içerisinde taburcu edileceğini dile getiren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fırat Narin ise “Hastamız beyin kanaması ön tanısıyla Bitlis'ten sevk edildi. Bizler de hastayı hastanemizde kabul ettik. Yapılan tetkiklerde beyin zarları arasında bir kanama tespit ettik. Sebebi olarak da damar baloncuğu tespit ettik. Tıp dilinde buna ‘anevrizma' diyoruz. Van YYÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Nöroradyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Akdeniz'in gözlemciliği eşliğinde kasıktan girerek, açık ameliyat yapmadan beyin anevrizmasını tedavi ettik. Hastamızı bir süre yoğun bakımında ve daha sonra serviste takip ettik. Hastamız birkaç gün içinde taburcu olmaya hazır” diye konuştu.

Hastanın büyük bir operasyondan kurtularak sağlığına kavuştuğunu dile getiren Radyoloji Uzmanı Dr. Zülküf Akdemir de, “Bitlis'ten hastanemize sevk edilen hastamızın beyninde anevrizma tespit ettik. Beyin cerrahisi kliniğiyle beraber ameliyatını gerçekleştirdik. Bu başarılı işlem hastanemizde ilk defa yapıldı. Hastanın beyin damarlarında bulunan baloncuğu başarılı bir şekilde kapattık. Büyük bir operasyondan kurtulan hastamız sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı.

Van'da gerçekleştirilen ameliyatların başarıyla geçtiğini söyleyen hastanın oğlu Tahsin Ebem ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.