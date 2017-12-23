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23 Aralık 2017 16:28

Dokunsal haritalar ve eğitim materyalleri sergisi

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından "Dokunsal haritalar ve eğitim materyalleri" sergisi açıldı.

Dokunsal haritalar ve eğitim materyalleri sergisi

23 Aralık 2017 16:28


İpekyolu Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik duyarlılığını bu kez görme engellilere yönelik sergiyle sürdürüyor. Engelsiz Yaşam Akademisi organizasyonunda Van AVM’de düzenlenen sergide, görme engellilerin kullanımına uygun kabartmalı haritalar ve materyaller sergileniyor. Bugün sergiyi ziyaret eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, engelli vatandaşların günlük hayata entegrasyonlarını kolaylaştırmak için her türlü imkanı kullandıklarını belirterek sergiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öztürk sergiye katılan Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ile de sohbet ederek, engelli vatandaşlarımız için açılacak kurslar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sergi, Van AVM’de, 24 Aralık pazar günü saat 22.00’ye kadar açık olacak.




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