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27 Kasım 2017 10:00

Dondurucu soğukta içme suyu hattı onarımı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Argit Mahallesi’ne gelen içme suyu hattında meydana gelen arıza, mahallelilerin dondurucu soğuktaki çalışması sonucu giderildi.

Dondurucu soğukta içme suyu hattı onarımı

27 Kasım 2017 10:00


Aşağı Argit Mahallesi’nde içme suyu kesilince, Muhtar Kamil Cantayan ile mahalleliler hemen işe koyuldu. Patlayan su borusunu onarmak için 5 kişi ile birlikte dondurucu soğukta 10 kilometre yürüyerek arızanın oluştuğu bölgeye varan Muhtar Cantayan, sıkıntıyı gidererek mahalleye yeniden su verdiler. Çalışmalar sırasında acıkan mahalleliler, beraberinde getirdikleri otlu peynir ve tandır ekmeğini de kar üzerinde yediler.


İki gün boyunca mahalleye su akmaması üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Muhtar Cantayan, “İki gündür mahallemiz susuz kalmıştı. Ben de birkaç mahalleli ile birlikte 10 kilometre uzaklıktaki su kaynağına yürüyerek gittik. Dondurucu soğukta karla kaplı alanda yürüyerek patlamanın olduğu bölgedeki arızayı giderdik. Daha sonra tıkanan su deposunu da temizleyerek suyun akmasını sağladık. Ancak köye vardığımızda suyun az geldiğini gördük, ikinci gün tekrar aynı yolu yürüyerek su kaynağının bulunduğu yere geldik. İkinci arızayı da onardık” dedi.


Zor bir durumda olduklarını ve sondaj yapılmasını isteyen Cantayan, “12 derslikli bir okul yaptırdık, öğrenciler susuz kalıyor. Okulda da su olmayınca büyük sıkıntılar yaşanıyor. Su sıkıntısını çektiğimiz zaman köyden sadece birkaç kişi benimle gelip yardım ediyor. Diğer köylüler ise kahve köşelerinde günlerini geçiriyorlar. Ben muhtar olarak suyu getirdim, getirmeseydim okul ve köy susuz kalırdı. Sağ olsun bu beş köylüm bana yardım ediyorlar, böylece su sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


En büyük sıkıntılarının okul olduğunu dile getiren Cantayan, “Su olmadı mı okuldaki öğrenciler ve öğretmenler perişan oluyorlar. Kaynak suyumuz azdır, yetmiyor, onun için köyümüze bir sondaj vurularak suyu temin etmemiz lazım. Bunun için de yetkililerin bize yardım etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.




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