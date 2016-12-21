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21 Aralık 2016 16:52

Dondurucu soğukta içme suyu şebekesinde onarım çalışması

Dondurucu soğukta içme suyu şebekesinde onarım çalışması

21 Aralık 2016 16:52

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Van-Gürpınar içme suyu isale hattında meydana gelen arızayı soğuk havaya rağmen kısa sürede onardı.
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen ve VASKİ Genel Müdür yardımcıları, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek ekiplerden bilgi aldılar. Kısa süreli su kesintisine sebep olan arızayı gidermek için çalışan DSİ ile birlikte çalışan VAKSİ ekipleri, onarım çalışmasını tamamlayarak yeniden kente su verdiler.
Bir yıldır arızanın olduğunu belirten VASKİ Genel Müdürü Abdulvahap Gezgen, ’’Konuyu valimize aktardıktan sonra arızanın derhal gidermesi talimatını aldık. Bunun üzerine çalışma hazırlıklarına başladık. Bu arızadan dolayı su kesintisi yaşayan yerleşim yerlerinin yanı sıra buradan sızan su çevrede bulunan evlere de zarar vermekteydi’’ dedi.
Soğuk havaya aldırış etmeden çalışma yapmak zorunda olduklarını belirten Gezgen, ’’50 çalışanımız ve 22 iş makinesiyle soğuk havaya rağmen bu arızayı kısa sürede giderdik. İşletmesini yaptığımız içme suyu isale hattının henüz VASKİ’ye devri sağlanmış değil. 48 kilometre uzunluğundaki bu hat Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinin içme suyunu sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.



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