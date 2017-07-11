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11 Temmuz 2017 14:46

Dönerdere ve Emek mahallelerine yeni sulama kanalları

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesine bağlı Dönerdere ve Emek mahallelerinde eskiyen sulama kanallarını yeniliyor.

Dönerdere ve Emek mahallelerine yeni sulama kanalları

11 Temmuz 2017 14:46


Tarımsal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Dönerdere ve Emek mahallelerinde 1977-80 yılları arasında yapılmış atıl durumda bulunan sulama kanallarını yeniliyor. Mevcut hali ile çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılayamayan kanallar, yenilenmesinin ardından sulama suyunu toplam 40 bin dönüm araziye ulaştıracak.


Dönerdere’de 16 bin metre, Emek Mahallesi’nde ise toplam bin 300 metre sulama kanalı yapmayı hedefleyen ekipler, kanalların tamamlanmasının ardından üzerinden insan, hayvan ve araç geçişlerinin yapılabilmesi için köprü ve benzeri sanat yapıları da tamamlanarak halkın kullanımına sunacak. Dönerdere’de bulunan sulama göletinde de bakım ve onarım çalışmaları yapan Tarımsal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, suyun normal akışına engel olan bozuk dip savak vanasını değiştirdi.


Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan mahalleliler için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını ifade eden yetkililer, yeni sulama kanallarının hizmete girmesinin ardından vatandaşların çiftçilik ve hayvancılık için ihtiyaç duyduğu suya kavuşacağını söyledi.


Su yetersizliğinden dolayı tarlalarında ekim yapamadıklarını ve hayvanların su ihtiyacını karşılayamadıklarını belirten mahalleliler de, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, uzun yıllardır devam eden bir mağduriyetin yeni kanallarla birlikte ortadan kalkacağını dile getirdiler.




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