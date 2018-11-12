Dönerdere ve Emek'te susuz arazi kalmadı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Özalp ilçesine bağlı Dönerdere ve Emek mahallelerine yeni sulama kanalları yapıldı. Toplamda 20 bin metrelik sulama kanalları ile 680 hektarlık alan su ile buluşturuldu. Yapılan kanallarla ayrıca köprü ve benzeri sanat yapıları da inşa edildi. Proje sayesinde hayvan içme ve arazi sulama suyuna kavuşan mahalle sakinleri, projeyi memnuniyetle karşıladı.

Daha önce su yetersizliğinden dolayı ekim ve hayvancılığı zor şartlarda yaptıklarını belirten mahalle sakinleri, “Mahallemiz, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez hizmetle tanıştı. Yapılan su kanalları ile tarım arazilerimizi rahatlıkla sulayabiliyoruz. Hayvanlarımızın su ihtiyacını giderebiliyoruz. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Van Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan mahalleliler için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ise, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile Van'ın tüm mahallelerine hizmet odaklı çalışmalar başlattık. Bu yıl hayata geçirdiğimiz sulama kanalları projemiz çok şükür meyvelerini vermeye başladı. En kırsal ilçelerimizde bile vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz arazi sulama kanalları ile çiftçimizin daha iyi hasat elde etmesini hedefledik. Elimizden geldiği kadar vatandaşın isteklerine cevap verebilmek, sulamalarını yaptırabilmek bizim birinci öncelikli görevimizdir. Yaptığımız çalışmalarla çiftçilerin uzun süredir hasret kaldığı yatırımlarla yüzü güldü. Çiftçimizi böyle görmek bizi de mutlu ediyor. Çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.