İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Dostluk Grubu'ndan Van halkına teşekkür

Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Ranss Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, yaklaşık bir hafta önce açılan ‘Dostluk Grubu Tekstil A.

Ş.'ye gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm Van halkına teşekkür etti.


Dostluk Grubu adına bir açıklamada bulunan Ranss Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bayram, “İlimizde faaliyete başlayan ve kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Dostluk Grubu Tekstil A.Ş.'nin proje başlangıcından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve iş adamlarımıza sonsuz minnettarız. Kalkınmaya yönelik esas aldığımız tüm projelerimiz Van için olup, kendimizin değil kentimizin kalkınması için çaba harcamaktayız. Bu vesile ile tekstil fabrikamızın faaliyete başlamasının ardından açılışa katılan, açılıştan sonra fabrikamızı ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.